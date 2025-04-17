В Азербайджане впервые пройдут Дни оперы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета впервые в истории страны инициирует масштабный культурный проект "Дни оперы", которые пройдет с 6 по 25 июня, сообщили Trend Life организаторы.
Основная цель проекта - донести искусство классической музыки до широкой аудитории, вдохнуть новую жизнь в культурную сферу Азербайджана. Этот проект имеет особое значение как с точки зрения популяризации классической музыки, так и с позиции сохранения и продвижения национального оперного наследия.
В рамках фестиваля "Дни оперы" запланированы следующие мероприятия:
- Показ великолепных оперных спектаклей;
- Проведение открытых мастер-классов с участием признанных мастеров вокального искусства;
- Научные конференции и общественные дискуссии;
- Выступления исполнителей классической музыки в регионах страны;
- Торжественная церемония награждения в номинации "Самый активный зритель года".
"Дни оперы" станут платформой, способствующей установлению творческого диалога между мастерами сцены и молодыми дарованиями, создавая мост между поколениями.
Проект, проводимый по инициативе и при организационной поддержке Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, является ярким свидетельством глубокого уважения к искусству и его служителям. "Дни оперы" - новое дыхание культуры!
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az
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