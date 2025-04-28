Из Санкт-Петербурга в Баку с любовью: "Балтийский дом" представит свои лучшие постановки (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ / Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре с 30 мая по 2 июня состоятся Большие гастроли Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения культуры "Театр-фестиваль "Балтийский дом"", организованные ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры Российской Федерации, а также при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Представляем видеоанонс.

Зрителям будут представлены спектакли "Остров сокровищ", "Душечка", "О чем говорят мужчины и женщины".

Спектакль "Душечка" (16+) поставлен по пьесе Виктора Бугакова по одноименному рассказу Антона Чехова. Режиссер – Александра Мамкаева, сценография – Ирина Бируля, художник по костюмам – Мария Седых.

Это лирическая комедия, наполненная иронией, тонким «чеховским» юмором, музыкой и красотой. По молодости наша Душечка вышла замуж за квартиранта из флигеля Кукина и страстно полюбила театр. Затем стала женой соседа Пустовалова – и научилась разбираться в лесозаготовках. Вскоре сошлась "по-граждански" со Смирниным и уже была готова стать его правой рукой в ветеринарном деле. Но… "Какая ветреная", – скажете вы. А вот и нет. Душечка не хладнокровная расчетливая хищница! Она просто "постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого". Действительно, а как на свете без любви прожить?

В ролях – заслуженные артисты России Анатолий Дубанов, Александр Павельев, Валерий Соловьев, заслуженная артистка Санкт-Петербурга Наталья Парашкина, актеры Виктория Зайцева, Арсений Воробьев, Александр Плаксин, Егор Лесников, Костя Ионкин.

Показ - 31 мая в 19.00.

Спектакль "О чем говорят мужчины и женщины" (18+) поставлен по пьесе Ясмины Реза. Режиссер – Анджей Бубень, сценография и костюмы – Петр Окунев, Ольга Шаишмелашвили.

Это сатирическая комедия, с юмором, тонким, как лезвие бритвы. Она рассказывает о различиях между двумя парами родителей. После того, как двое мальчишек подрались на игровой площадке, родители "жертвы" приглашают родителей "обидчика" к себе домой, чтобы уладить конфликт. Вежливая дискуссия о воспитании детей перерастает в настоящую словесную баталию, в которой все четверо взрослых показывают свое истинное лицо.

В ролях - заслуженный артист России Валерий Соловьев, заслуженные артисты Санкт-Петербурга Наталья Парашкина и Юрий Елагин, актриса Алла Еминцева.

Показ - 1 июня в 19.00.

Спектакль "Остров сокровищ" (6+) поставлен роману Роберта Льюиса Стивенсона. Режиссер – заслуженный артист России Анатолий Дубанов, сценография и костюмы – Вера Курицына.

По сюжету, в руки юного Джима Хокинса попадает карта с указанием точных координат места, где капитан Флинт спрятал клад. Как тут усидеть дома?! Джим с друзьями отправляется в опасное морское путешествие к необитаемым берегам Острова Сокровищ. По пути они сразятся с настоящими пиратами, съедят пуд соли и споют веселую песенку морских бродяг: "Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!". Веселый и красочный спектакль для тех, кто готов отправиться навстречу приключениям!

В ролях - заслуженный артист России Александр Павельев, актеры Игорь Гоппиков, Дмитрий Ладыгин, Андрей Архипов, Егор Лесников, Дехиар Гусев, Олег Коробкин, Мария Рубина, Виктория Зайцева.

Показы: 31 мая в 12.00 и 1 июня в 12.00.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

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