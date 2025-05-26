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Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)

Культура Материалы 26 мая 2025 16:41 (UTC +04:00)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел памятный вечер, посвящённый 75-летию со дня рождения выдающегося представителя национального искусства мугама, народного артиста, кавалера ордена "Шохрат", ханенде Агахана Абдуллаева (06.02.1950-25.12.2016), сообщает Trend Life.

Юбилейное мероприятие началось с показа видеозаписи исполнения мастера мугама, хранящейся в "Золотом фонде" Азербайджанского телевидения и радио.

Вечер вел секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт, драматург и писатель Ильгар Фахми. С воспоминаниями об Агахане Абдуллаеве выступили депутат Милли Меджлиса Зияд Самедзаде, народный артист Вамиг Мамедалиев, заслуженный деятель искусств Назим Кязымов. В их выступлениях особо подчёркивалось, что вклад маэстро в развитие мугамного искусства, его выдающаяся роль в становлении и обучении многих известных исполнителей мугама невозможно переоценить. Обладавший сильным, приятным голосом с широким диапазоном, мастер мугама достойно продолжал творческие традиции своих предшественников и, отличаясь своеобразной манерой исполнения, внес большой вклад в сокровищницу многовековой музыкальной культуры Азербайджана. Агахан Абдуллаев с честью представлял мугам не только на родине, но и за её пределами, достойно продолжая традиции великого музыкального наследия Азербайджана.

В концертной программе выступили народные артисты Забит Набизаде, Симара Иманова, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, заслуженный артист Илькин Ахмедов, а также победители Телевизионного конкурса мугама Миралам Мираламов, Мамед Наджафов, Гусейн Меликов и Нисбет Седраева. Исполнителей сопровождал ансамбль солистов Международного центра мугама под руководством Ровшана Гурбанова.

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Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
Памяти Мастера мугама Агахана Абдуллаева (ФОТО)
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