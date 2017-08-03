Началась подготовка к Международному музыкальному фестивалю "ЖАРА-2018"

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze с большим успехом прошел Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Несмотря на то, что фестиваль только завершился, уже дан старт подготовке к фестивалю "ЖАРА-2018".

"Успели соскучиться? Впереди "ЖАРА-2018", друзья. Начинаем готовиться!" - говорится в сообщении на официальной странице фестиваля в Instagram.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Беларуси и Италии. На протяжении фестивальных дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло много премьер и ярких событий. Концертные программы посетило около 40 тысяч зрителей.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)