"Вагзалы" в исполнении Фатимы Фаталиевой (ВИДЕО)

5 августа 2017 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известная танцовщица Фатима Фаталиева представила клип на танец "Вагзалы", сообщили Trend Life в пресс-службе артистки.

Как отметила танцовщица, съемки видеоклипа на танец "Вагзалы" - очень важный этап в ее творческой деятельности.

"Давно хотела представить танец "Вагзалы". В том, что все получилось, большая заслуга хореографа Фархада Велиева, который поставил танец для меня", - сказала Фаталиева.

Фатима Фаталиева подчеркнула, что "Вагзалы" - очень красивый танец, без которого не обходится ни одна свадебная церемония в Азербайджане.

Танец с Фаталиевой исполняет ее коллега Педрам Назер. Режиссер клипа - Наиль Наибоглу.

(Автор: Джани Бабаева)

Azernews Newspaper
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