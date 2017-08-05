"Вагзалы" в исполнении Фатимы Фаталиевой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная танцовщица Фатима Фаталиева представила клип на танец "Вагзалы", сообщили Trend Life в пресс-службе артистки.

Как отметила танцовщица, съемки видеоклипа на танец "Вагзалы" - очень важный этап в ее творческой деятельности.

"Давно хотела представить танец "Вагзалы". В том, что все получилось, большая заслуга хореографа Фархада Велиева, который поставил танец для меня", - сказала Фаталиева.

Фатима Фаталиева подчеркнула, что "Вагзалы" - очень красивый танец, без которого не обходится ни одна свадебная церемония в Азербайджане.

Танец с Фаталиевой исполняет ее коллега Педрам Назер. Режиссер клипа - Наиль Наибоглу.

(Автор: Джани Бабаева)