Аномальная жара не щадит никого. Как спастись от жары? Вопрос актуальный, особенно, в последние дни. Представляем подборку советов и интересных способов борьбы с жарой.

Нужно пить как можно больше воды, а еще лучше пить воду с лимоном, минеральную воду, фреши. Никакого кофе, алкоголя и сладких газированных напитков.

Обычную воду можно заменить водосодержащими овощами и фруктами. Это могут быть – огурцы, помидоры, арбуз. Благодаря ним организм получает дополнительную порцию витаминов и минеральных веществ.

Принимайте теплый душ. Смысл в том, чтобы сбалансировать температуру тела и воздуха. После теплого душа температура в квартире покажется не такой уж непереносимой.

По возможности старайтесь днем не включать компьютер и другие энергопотребляющие приборы. Это поможет сохранить прохладу в помещении.

В салоне автомобиля используйте эфирное масло хвойных деревьев. При вдыхании дает освежающий эффект, а на заднее сидение положите сумку с пластиковыми бутылками с замороженной водой или резиновые грелки со льдом, так воздух в машине будет прохладнее.

На рабочем столе поставьте небольшой аквариум, можно без рыбок и растений. Вода будет испаряться и немного охлаждать воздух.

Одевайтесь правильно - летом легче всего переносить жару в просторной одежде светлых тонов из натуральных тканей, например хлопка, льна, шелка. Натуральная ткань будет пропускать воздух, впитывать влагу и не станет мешать природной терморегуляции тела.

Купите простой пульверизатор и опрыскивайте пространство время от времени холодной водой.

В самый жаркий период дня оберните вокруг головы или шеи мокрое полотенце.

Используйте минимум косметики, парфюма. Но всегда помните о солнцезащитном креме.

Если в помещение нет кондиционера, купите вентилятор, под него или напротив поставьте несколько бутылок с замороженной водой или тарелку со льдом. Так получится эффект кондиционера - будет дуть холодный воздух.