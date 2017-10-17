Представительница Азербайджана покорила жюри проекта O Ses Türkiye (ВИДЕО,ФОТО)

17 октября 2017 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На турецком телеканале TV8 продолжаются "слепые прослушивания" нового сезона вокального шоу O Ses Türkiye (аналог международного вокального шоу The Voice), сообщает Trend Life. В жюри входят Мурат Боз, Йылдыз Тильбе, Хадисе, Гёкхан Озогуз.

В ходе очередных "слепых" прослушиваний выступила участница из Азербайджана Айнура Ширинова, которая исполнила композицию "Annem" ("Мама").

Исполнительница покорила жюри своим выступлением, на ее голос повернулись Мурат Боз, Йылдыз Тильбе и Хадисе.

Айнура Ширинова сделал выбор в пользу Йылдыз Тильбе, в чьей команде и продолжит участие в шоу.

Отметим, что ранее успешно "слепые" прослушивания прошли представители Азербайджана Пярвин Сафаров и Адиль Бахышлы.

(Автор: Джани Бабаева)

Azernews Newspaper
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