Представительница Азербайджана покорила жюри проекта O Ses Türkiye (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На турецком телеканале TV8 продолжаются "слепые прослушивания" нового сезона вокального шоу O Ses Türkiye (аналог международного вокального шоу The Voice), сообщает Trend Life. В жюри входят Мурат Боз, Йылдыз Тильбе, Хадисе, Гёкхан Озогуз.
В ходе очередных "слепых" прослушиваний выступила участница из Азербайджана Айнура Ширинова, которая исполнила композицию "Annem" ("Мама").
Исполнительница покорила жюри своим выступлением, на ее голос повернулись Мурат Боз, Йылдыз Тильбе и Хадисе.
Айнура Ширинова сделал выбор в пользу Йылдыз Тильбе, в чьей команде и продолжит участие в шоу.
Отметим, что ранее успешно "слепые" прослушивания прошли представители Азербайджана Пярвин Сафаров и Адиль Бахышлы.
(Автор: Джани Бабаева)