Леонид Агутин отметит юбилей в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018" пройдет юбилейный вечер певца, музыканта, заслуженного артиста России Леонида Агутина, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

"Корифей российской сцены, исполнитель множества хитов, ставших "народными", и просто легендарный Леонид Агутин празднует этим летом свое 50-летие! 27 июля вас ждет юбилейный вечер любимого артиста", - говорится в сообщении на странице фестиваля.

Также в рамках фестиваля состоится юбилейный вечер известной исполнительницы, народной артистки России Валерии.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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