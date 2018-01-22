Йылдыз Тильбе отдала предпочтение азербайджанской певице (ВИДЕО)

22 января 2018 20:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На турецком телеканале TV8 продолжается вокальное шоу O Ses Türkiye (аналог международного вокального шоу The Voice), сообщает Trend Life. В жюри входят Мурат Боз, Йылдыз Тильбе, Хадисе, Гёкхан Озогуз.

В очередном туре проекта выступила азербайджанская исполнительница Айла Рай. Айла Рай в дуэте с другой участницей проекта Пембегюль Байрам исполнила композицию "Black velvet". По решению наставницы исполнительниц - Йылдыз Тильбе участие в проекте продолжила Айла Рай.

Напомним, что в ходе "слепых" прослушиваний Айла Рай исполнила композицию "Mamma Knows Best". Тогда на голос певицы повернулись все члены жюри. Айла Рай сделала выбор в пользу Йылдыз Тильбе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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