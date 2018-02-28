В Баку пройдет бесплатный фотосет с феями Winx

БАКУ /Trend Life/ - Дорогие дети! 2 марта с 12:00 до 14:00 приглашаем в Аздраму на бесплатную фотосессию с феями "Winx". Принять участие в фотосессии можно только по билетам на данный спектакль. Для дополнительной информации 0503549054 или 0773549054.

Впервые в Баку 3 марта в Азербайджанском государственном академическом национальном театре пройдет музыкальное шоу "Фей-Феерия", которое станет замечательным подарком маленьким девочкам на 8 марта, сообщает Trend Life.

Вечеринка в гостях у знаменитых фей Winх! Каждая девчонка мечтает на нее попасть! Интерактивный спектакль с участием любимых фей Винкс перенесет ребенка в атмосферу волшебства, дружбы, веселья и увлекательных приключений.

Юные феи откроют участникам спектакля секреты волшебства и исполнят самые любимые песни. Но, как и на любой вечеринке, не обойдётся без сюрпризов. Злые ведьмы Трикс всеми способами попытаются испортить праздник. Но не тут-то было. С помощью юных зрителей прекрасные феи достойно отразят удар, и зло будет наказано! Можно петь и танцевать до упаду вместе с зажигательной шестеркой Винкс.

Благодаря новому интерактивному формату юные зрители примут непосредственное участие в спектакле и смогут стать настоящими помощниками любимых героев. Скучать точно не придется!

Подарите ребенку незабываемый праздник и скорее присоединяйтесь к вечеринке! Билеты на спектакль можно приобрести во всех кассах города и на сайте https://iticket.az/events/fey-feerija.

Для бесплатной доставки достаточно связаться по телефону (077) 600 00 60. Для заказа билетов и справок: (050)3549054. Цена билетов от 5 манат до 50 манат.

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