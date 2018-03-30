Известный дирижер в гостях у азербайджанских телеведущих (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Гостем очередного выпуска популярной передачи "Пятый элемент" стал художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, народный артист Теймур Гёйчаев.

Передача выйдет в эфир на телеканале ATV 30 марта в 23:00, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Ведущие "Пятого элемента" - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и ABD Малик (Калантарли). Народный артист Теймур Гёйчаев ответит на вопросы ведущих шоу, расскажет о творческой деятельности и о том, как проходят концертные программы.

(Автор: Джани Бабаева)

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