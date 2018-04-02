Леонид Якубович: Я хочу сделать "Поле чудес" с Азербайджаном (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Шоумен, писатель, ведущий самой "долгоиграющей" программы на Первом канале, «Поле чудес» - Леонид Якубович в интервью с корреспондентом «Москва-Баку» (www.moscow-baku.ru) рассказал о поездках в Азербайджан. Вспомнил о Баку времен СССР и поделился впечатлениями о современном городе.

У меня остались самые потрясающие впечатления…вот, что я могу сказать! Я несколько раз приезжал в Баку. Первое, что впечатлило – феноменальный парк, там расположен мемориал – Аллея почетного захоронения.

Я даже представить себе не мог, что где-то на постсоветском пространстве есть что-то подобное. Это не «погост», не кладбище – это современный парк, там гуляют мамы с детьми.

Я почувствовал очень уважительное отношение к своей истории, к людям, которые много сделали для страны. Это в сто раз сильнее, чем стоять у могилы и рассказывать о том или ином человеке.



Приезжал в Баку прошлым летом, - меня "сразила" набережная! Как я завидую бакинцам, их домам, красоте, которая исходит от каждой детали этих домов. Горожане с детства впитывают, что самый красивый город – это Баку. У меня там возникло благостное состояние от очень теплого города и замечательных людей!

Сейчас есть идея сделать несколько национальных программ «Поле чудес»: программу с Азербайджаном, Казахстаном, Литвой и так далее!

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