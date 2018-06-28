Потомок известных азербайджанских нефтепромышленников создал космическую монархию (ФОТО)

28 июня 2018 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На Земле появилось новое космическое государство под названием "Асгардия". Его первым лидером стал российский ученый и миллиардер Игорь Ашурбейли, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Newsweek.

Игорь Рауфович Ашурбейли (Игорь Рауф оглы Ашурбейли) - потомок известного азербайджанского рода нефтепромышленников-аристократов Ашурбековых. Родился 9 сентября 1963 года в Баку. В 1985 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии. Впоследствии переехал в Россию. Председатель совета директоров холдинга «Социум», научный руководитель КБ-1. В 2001-2011 годах - Генеральный директор НПО ОАО «ГСКБ „Алмаз-Антей“». С 2011 года по настоящее время — Председатель Президиума созданного по его инициативе в 2004 году некоммерческого партнерства «Вневедомственный экспертный совет по проблемам воздушно-космической обороны» (ВЭС ВКО). Разработал Концепцию создания Единой системы воздушно-космической обороны России (ЕС ВКО). В 2013 году основал Aerospace International Research Center GmbH (Вена, Австрия). 12 октября 2016 года объявил о создании первого в истории человечества космического государства - Асгардии.

Об официальном появлении нового государства Ашурбейли объявил на торжественной церемонии 26 июня 2018 года, во время визита в миссию ООН в Вене, где принёс присягу перед дипломатами, исследователями, экспертами по праву и инженерами со всего мира как король Асгардии. Названа она в честь небесного города Асгарда из скандинавской мифологии. Кроме того, Асгард упоминается в популярной киновселенной Marvel, где он является домом одного из главных персонажей - бога грома Тора. Форма правления - конституционная монархия. Сейчас у государства есть своя конституция, флаг, гимн, также оно развивает свой банк и новую криптовалюту SOLAR для формирования своей экономики. Целью проекта является создание в космосе государства и нации, свободной от существующих стран. В настоящее время разрешение на любую деятельность в космосе выдается имеющимися правительствами.

"Мы создали все ветви нации. Я могу заявить, что Асгардия родилась", - сказал миллиардер.

Несмотря на то, что Асгардия не имеет никакой территории на Земле, у нее уже около 200 тысяч граждан, подписавшихся на присоединение к стране через интернет, а также амбициозные планы по запуску жилищ на низкой околоземной орбите и постройке поселений на Луне. Что касается связи с Землей, Ашурбейли заявляет, что в их планах сделать страну самостоятельной.

"Асгардия разработает инфраструктуру, которая не будет зависеть от наземных систем, - говорит он. - У асгардианцев будут портативные устройства с интегрированными паспортами, кредитными картами и традиционные смартфоны".

Некоторые из более альтруистичных планов Ашурбейли включают предоставление глобального интернета и доступ к асгардианской технологии, а также создание флота по защите Земли от астероидов. В итоге глава космического государства видит Асгардию не столько страной, сколько следующим шагом на пути человеческого развития. "Космическое пространство бесконечно, и космические исследования дадут Homo sapiens возможность стать бессмертным как виду", - заявил Ашурбейли.

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