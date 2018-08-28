В Баку появится птица на миллион (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре «Низами» 3 октября состоится гала-вечер комедийного фильма “Milyonluk kuş” (Птица на миллион) с участием звезд азербайджанского и турецкого кино, сообщили Trend Life в пресс-службе фильма.

В фильме кинокомпании Artlemma (Турция) снялись такие популярные турецкие актеры, как Уфуг Озкан, Мехтап Байри и Гёкче Озйол, и азербайджанские актеры Мушвиг Шахвердиев и Диляра Алиева, а также Айсель Назим, Нофель Шахлароглу и Гурбан Масимов.

Автор сценария и продюсер Тевеккюль Мехралиев отметил, что азербайджано-турецкий фильм является свежим дыханием в комедийном жанре братских народов.

«С большим нетерпением готовимся к гала-вечеру и ждем только позитивных эмоций! Это для меня особая роль. Я играл во многих фильмах и сериалах, но игра со звездами турецкого кинематографа стала новой вехой в моей творческой жизни. Думаю, что фильм обязательно понравится азербайджанским зрителям», - сказал Мушвиг Шахвердиев.

С 4 октября фильм будет представлен во всех кинотеатрах страны.

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(Автор: Вугар Иманов)

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