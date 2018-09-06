Турецкие актеры сыграли свадьбу в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Турецкие звезды Уфуг Озкан и Мехтап Байри сыграли свадьбу в Баку – фото одного из эпизодов комедийного фильма “Milyonluk kuş” (Птица на миллион) вызвал большой резонанс в соцсетях, сообщили Trend Life в пресс-службе фильма.

Напомним, что 3 октября в Киноцентре "Низами" состоится гала-вечер комедийного фильма “Milyonluk kuş” (Птица на миллион) с участием звезд азербайджанского и турецкого кино.

В фильме кинокомпании Artlemma (Турция) снялись такие популярные турецкие актеры, как Уфуг Озкан, Мехтап Байри и Гёкче Озйол, и азербайджанские актеры Мушвиг Шахвердиев и Диляра Алиева, а также Айсель Назим, Нофель Шахлароглу и Гурбан Масимов.

Автор сценария и продюсер - Тевеккюль Мехралиев, монтаж – Айкут Йылдырым (Турция), post production - London Post (Турция), колорист – Дженк Эрол (Турция).

С 4 октября фильм будет представлен во всех кинотеатрах страны.

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(Автор: Вугар Иманов)

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