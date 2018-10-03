Американские ученые нашли средство, замедляющее старение

3 октября 2018 10:02 (UTC+04:00)

Ученые из Университета Миннесоты и Клиники Майо в США выяснили, что природное вещество физетин, которое содержится во многих овощах и фруктах, оказывает положительное влияние на здоровье и продолжительность жизни человека, соответствующий пресс-релиз был опубликован на портале EurekAlert!, передает
РИА Новости.

С возрастом в человеческом организме происходит процесс клеточного старения и накопления в нем поврежденных клеток, указано в пресс-релизе.

Иммунная система в молодости способна успешно очищать организм от подобных клеток, однако с возрастом эффективность очищения падает, что приводит к накоплению поврежденных клеток в организме и ухудшению состояния тканей в теле человека.

Исследователи, проведя эксперимент на стареющих мышах с применением масс-цитометрии, обнаружили, что физетин снижает уровень поврежденных клеток в организме, что в свою очередь улучшает состояние здоровья и продолжительность жизни испытуемых.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что с помощью физетина можно продлить продолжительность здорового периода жизни, когда организм находится в оптимальном состоянии, даже в конце жизни, заключили специалисты.

Ранее группа ученых из США выяснила, что увеличение промежутков между приемами пищи способствует улучшению общих показателей здоровья и повышает продолжительность жизни.

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