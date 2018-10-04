В Баку на гала-вечере упустили из рук миллионную птицу и разрушили редкую статую (ВИДЕО, ФОТО)

4 октября 2018 00:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре «Низами» прошел гала-вечер художественного фильма "Milyonluq quş" (Птица на миллион) с участием звезд азербайджанского и турецкого кино, сообщает Trend Life.

Перед началом фильма творческий коллектив прошел по красной дорожке под вспышки фотокамер и телеобъективы, рассказал СМИ о работе над картиной, дружно фотографировался и делал селфи с многочисленными гостями вечера.

В комедийном фильме производства кинокомпании Artlemma (Турция) сыграли такие известные турецкие актеры как Уфуг Озкан, Мехтап Байри и Гёкче Озйол, который специально прибыл в Баку на презентацию. В интервью СМИ Гёкче Озйол сказал, что не ожидал такого горячего приема, выразил признательность за гостеприимство и уверенность, что фильм станет ярким событием в кинематографической сфере Турции и Азербайджана. Автор сценария и продюсер Тевеккюль Мехралиев отметил, что азербайджано-турецкий фильм является свежим дыханием в комедийном жанре братских народов. Исполнитель главной роли Мушфиг Шахвердиев подчеркнул, что это особая для него роль - он снимался во многих фильмах и сериалах, но игра со звездами турецкого кинематографа стала новой вехой в его творческой жизни.

В фильме также снялись популярные азербайджанские актеры – народный артист Ариф Гулиев, заслуженные артисты Диляра Алиева и Теймур Мамедов, актеры Айсель Назим, Нофель Шахлароглу, Гурбан Масимов, Ярослав Трифонов и другие. Монтаж – Айкут Йылдырым (Турция), post production - London Post (Турция), колорист – Дженк Эрол (Турция).

По сюжету, вечный неудачник и мошенник (Мушфиг Шахвердиев) берется за доставку редкого попугая стоимостью в один миллион долларов в Дубай. Однако, испугавшись в аэропорту полиции, решает возвратиться обратно и … случайно становится виновником разрушения уникальной статуи, также стоимостью в миллион…Более того, он упускает из рук птицу! Масса позитива, юмора и неожиданных поворотов сюжета – от свадьбы до ареста…Впрочем, лучше один раз увидеть!

С 4 октября фильм будет представлен во всех кинотеатрах страны.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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