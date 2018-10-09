В Азербайджане проходят съемки шоу "Орел и решка. Перезагрузка" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Один из выпусков программы "Орел и решка. Перезагрузка" на телеканале "Пятница" будет посвящен Азербайджану, сообщает Trend Life.

Ведущие программы Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев находятся в Азербайджане.

Фотографии съемочного процесса представлены на странице программы в Instagram.

Судя по фотографиям, съемки передачи проходят не только в столице Азербайджана, но и регионах страны.

Напомним, что в Баку в разные годы уже проходили съемки передачи - "Орел и решка", "Орел и решка. Назад в СССР" и "Орел и решка. Шопинг".

"Орел и решка" - трэвел-шоу для путешественников. Один город и два ведущих. Но у кого-то на все удовольствия – сто долларов, а у кого-то - золотая банковская карта.

(Автор: Джани Бабаева)

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