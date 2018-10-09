В Азербайджане проходят съемки шоу "Орел и решка. Перезагрузка" (ФОТО)

9 октября 2018 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Один из выпусков программы "Орел и решка. Перезагрузка" на телеканале "Пятница" будет посвящен Азербайджану, сообщает Trend Life.

Ведущие программы Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев находятся в Азербайджане.

Фотографии съемочного процесса представлены на странице программы в Instagram.

Судя по фотографиям, съемки передачи проходят не только в столице Азербайджана, но и регионах страны.

Напомним, что в Баку в разные годы уже проходили съемки передачи - "Орел и решка", "Орел и решка. Назад в СССР" и "Орел и решка. Шопинг".

"Орел и решка" - трэвел-шоу для путешественников. Один город и два ведущих. Но у кого-то на все удовольствия – сто долларов, а у кого-то - золотая банковская карта.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ведущая "Орел и решка" Анастасия Ивлеева приехала в Баку с золотой банковской картой?
Звёздный мир 8 октября 15:27
Названы самые щедрые туристы и популярные направления мира
Путешествия 29 августа 14:27
25 лучших пляжей мира (ФОТО)
Путешествия 13 июля 15:45
Северный Кипр: В гостях у Отелло в караван-сарае (ФОТО, часть 2)
Путешествия 10 мая 12:05
Ведущие шоу "Еда, я люблю тебя!" замечательно отдохнули в Баку (ФОТО)
Путешествия 2 апреля 14:53
Один день в Баку с российской ведущей Ритой Митрофановой (ФОТО)
Интересное 22 февраля 14:45
Лента новостей
Азербайджанская продукция демонстрируется в Катаре (ФОТО)
Экономика 12:43
Число прибывших в Казахстан иностранных туристов увеличилось на 22%
Экономика 12:41
Американская ювелирная компания может наладить производство в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 12:39
Радик Батыршин: Телерадиокомпания "Мир" никогда не стояла на месте и уже 26 лет делает то, что интересно зрителю (ИНТЕРВЬЮ)
Общество 12:34
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 12:27
Замгенпрокурора Азербайджана: С начала года зарегистрированы 55 обращений по жилстройкомбинатам
Общество 12:26
Беларусь и Вьетнам объявили конкурс совместных научно-технических проектов
Беларусь 12:24
Экс-директору «Баклифтремонт» инкриминирована еще одна статья УК Азербайджана
Происшествия 12:18
Туркменистан выставит на аукцион объекты госсобственности
Бизнес 12:16