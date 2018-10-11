В Баку появятся веселые персонажи из Москвы - Ням, Няша и Кукуробик

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, 18 ноября в 12.00, будет представлен детский спектакль "Кукутики" с участием московских артистов, сообщает Trend Life.

Кукутики - музыкальное шоу для детей. В их команде: мышонок Ням, свинка Няша, енот, девочка, мальчик и веселый малыш-робот Кукуробик. Каждая их песня, каждый клип не просто источник веселья, но и интересное шоу, которое говорит малышам нечто новое и полезное об окружающем Мире! Собравшись одной командой они сразу же принимаются устраивать невероятное и очень развлекательное шу, которое больше похоже на музыкальный клип. Кроме этого в нем могут принять участие даже простые маленькие зрители, они могут с легкостью подпевать участникам, ведь они всегда поют только детские песенки и все они известны практически каждому малышу. Также они смогут танцевать вместе с ними, повторяя все движения, но может кто-то и придумает свои собственные. В гостях у Кукутиков малышам никогда не будет скучно, но и также они смогут получить общее развитие.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az. Телефон для справок и приобретения билетов (051) 303-35-40

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.