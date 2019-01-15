Кинооператоры назвали лучший фильм XX века (ФОТО)

Американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC) в честь столетия своего создания выбрало лучший фильм XX века. Полный список картин представлен на сайте общества, передает РИА Новости.

Первое место, по версии организации, занял "Лоуренс Аравийский", снятый в 1962 году. Специалистов ASC поразило то, в каких условиях создавался этот фильм. В частности, натурные съемки проходили в местечке Джебель эт-Тубейк в Иордании, где стояла невыносимая жара, а до ближайшего источника воды нужно было преодолевать путь в 240 километров. Тем не менее благодаря профессионализму съемочной группы получилось снять куртину, которая получила семь "Оскаров", четыре "Золотых глобуса" и множество других наград.

Кроме того, в первую десятку также вошли "Бегущий по лезвию" 1982 года, "Апокалипсис сегодня" 1979 года, "Гражданин Кейн" 1941 года, "Крестный отец" 1972 года, "Бешеный бык" 1980 года, "Конформист" 1970 года, "Дни жатвы" 1978 года , "2001 год: Космическая одиссея" 1968 года и "Французский связной" 1971 года.

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