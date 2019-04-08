Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

В частности, пользователям следует регулярно чистить кэш своего интернет-браузера, поскольку это может повышать скорость его работы. Кроме того, стоит обращать внимание на версию браузера и, по возможности, загружать обновления.

Также эксперт отметил, что на скорость работы интернета влияет антивирусное программное обеспечение (ПО). По его словам, в данном случае следует выбирать только качественное ПО.

Еще один способ - остановка фоновых приложений, работа которых может отрицательно сказываться на скорости интернета.

Кроме того, необходимо обращать внимание и на расположение Wi-Fi роутера. Для повышения скорости соединения можно попробовать установить его как можно выше или же разместить в других помещениях, где он работает лучше всего.

При этом не стоит устанавливать роутер рядом с окнами – в этом случае мощность сигнала внутри помещения окажется ниже.

Не следует забывать и об установке пароля для домашней сети, напомнил эксперт. В противном случае другие пользователи смогут беспрепятственно к ней подключиться, в результате чего скорость соединения снизится.

Также необходимо учитывать наличие в домах так называемых "черных пятен" – мест, где сигнал роутера блокируется толстыми стенами или некоторыми типами изоляции, и избегать установки маршрутизатора в этих зонах.

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