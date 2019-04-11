Неподконтрольные съемки фильма "Жара" в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети представлен трейлер романтической комедии "Жара", съемки которой прошли в рамках Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018" в Баку, сообщает Trend Life.

В фильме снялись актеры Диана Пожарская, Сергей Чирков, Наиль Абдрахманов, Антон Лапенко, Магомед Муртазаалиев, а также звезды российского шоу-бизнеса Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков, Валерия, Тимати, Юлия Барановская, Брендон Стоун и другие.

Генеральный продюсер российско-азербайджанского фильма – народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMİN), продюсер - Теймур Джафаров, режиссер-постановщик - Дина Штурманова, оператор-постановщик – Василий Рыжов, художник-постановщик - Максим Алипченко.

"Мы снимали внутри "живого организма" - фестиваля "ЖАРА". С точки зрения технического кинопроцесса, это изначально было невозможно. Кино требует определенной тишины, концентрации, когда в руках режиссера сосредоточены ресурсы – транспорт, массовка, свет… У нас же все было по-другому. Это безумно тяжело, когда все неподконтрольно, а мы пытаемся сделать что-то свое. Мы сделали и продолжаем делать невозможное, а как получится, оценит зритель", - сказал ранее Trend Life Теймур Джафаров.

Рассказывая ранее о съемках в фильме, Диана Пожарская подчеркнула, что для нее это был незабываемый опыт.

"Опыт незабываемый - я постояла на сцене фестиваля "ЖАРА", и не просто, а еще и спела. Для меня это стало сюрпризом, постаралась не подвести команду, сделала все, что смогла. Волнительно, что поклонники писали очень приятные слова поддержки, для меня это важно. Во время съемок на красной дорожке были свои сложности, но мы все преодолели. Было интересно – это передает живые эмоции", - сказала актриса.

В кинопрокат фильм "Жара" выйдет 5 сентября.

(Автор: Джани Бабаева)

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