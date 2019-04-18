Marvel запустит шоу в Twitter

18 апреля 2019 12:20 (UTC+04:00)

Marvel Entertainment запускает шоу на своей официальной странице в Twitter за неделю до выхода в американском прокате фильма "Мстители: Финал". Об этом компания сообщила в своем аккаунте, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Шоу будет выходить в прямом эфире, первый выпуск появится уже 18 апреля в 23:00 мск. Второй и третий эпизоды запланированы на 24 и 30 апреля.

Пока не сообщается, о чем конкретно будет рассказано в передаче, однако зрителям пообещали "взгляд на вселенную Marvel изнутри". Шоу будут вести вице-президент Marvel New Media Райан Пенагос и ведущая подкаста Marvel’s Voices Анжелик Роше. По словам Пенагоса, в эфире программы появятся гости, а также будут раскрыты "эксклюзивные секреты".

В мировой прокат фильм Энтони и Джо Руссо "Мстители: Финал" выйдет 24 апреля, в российский - 29 апреля. Главные роли в картине исполняют Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер, Книс Хемсворт и другие. Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды "Мстителей" и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять Таносу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что ФБР 11 раз платило автору "компромата" на него
В мире 17 апреля 17:14
МИД Азербайджана создал страницу в Twitter о незаконной деятельности на оккупированных территориях
Политика 17 апреля 11:32
Хакеры взломали аккаунт партии премьера Швеции в Twitter
В мире 15 апреля 10:15
Исследование: анализ сообщений в Twitter может помочь вовремя предотвратить депрессию
Турция 13 апреля 02:50
Француз пробежал 418 км, чтобы его взяли на работу в Nike
В мире 10 апреля 16:45
Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4
В мире 9 апреля 03:11
Лента новостей
Частные узбекские компании получат льготные кредиты на сумму до $200 млн
Бизнес 13:44
В Азербайджане значительно вырастет производство мяса птицы
Бизнес 13:42
Сеул поможет Туркменистану с коммерциализацией мобильной связи 5G
ИКТ 13:41
В Турции задержано около 10 тыс. нелегалов
Турция 13:32
В минкультуры Азербайджана новые назначения
Общество 13:23
В Азербайджане создается новая платформа по развитию МСБ (ФОТО)
Экономика 13:15
Глава МИД Хорватии посетит Азербайджан
Политика 13:05
Меркель выразила соболезнования семьям погибших в ДТП на Мадейре
В мире 13:00
Азербайджан значительно увеличил экспорт
Бизнес 12:59