В Баку на каникулы приехал Человек-паук и затянул в сети праздника (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Metropark прошел специальный показ премьеры картины «Человек-паук: вдали от дома» - очередной фильм о приключениях Питера Паркера, сообщает Trend Life.

Последний фильм третьей фазы «Мстителей» и первый, в котором Железный Человек Тони Старк упоминается, как уже покойный персонаж, имеет все шансы на то, чтобы стать одним из самых культовых за всю историю франшизы. Создатели вдохнули новую жизнь в Мистерио, пригласив на его роль Джека Джилленхолла, а Том Холланд прекрасно справился с ролью самого Человека-паука. Великолепный Самюэль Л. Джексон, сыгравший Ника Фьюри, стал первым актером, который появился в трех фильмах кинематографической вселенной Marvel за один календарный год. Сюжет картины отправляет нас в юность Питера Паркера, который едет на каникулы в Европу. Там он встречается с Ником Фьюри и соглашается помочь ему раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

В праздничном вечере приняли участие медийные лица, среди которых были видеоблогер Талех Юзбеев и актер Азер Айдемир. Не обошлось, конечно же, и без самого Человека-паука. Гостей угощали напитками и различными блюдами, провели розыгрыш призов.

«Вообще, это становится доброй традицией для Park Cinema: в конце марта сеть организовала специальный показ последних «Мстителей», а сейчас – «Человека-паука».

Лето считается в кинотеатрах не очень активным сезоном, но нынешнее, видимо, стало исключением. В середине июля стартует «Король Лев», в августе – «Форсаж: Хоббс и Шоу», также мы продолжаем показ театральных и оперных постановок, концертов и документального кино. Например, билеты на фильм Bring The Soul, рассказывающий о южнокорейской группе BTS, уже вышли в продажу. Недавно мы показали юбилейный концерт группы Take That, документальный фильм «Аполлон-11» о первом полете человека на Луну, театральную постановку «Как вам это понравится?» по пьесе Уильяма Шекспира. Это еще раз подтверждает, что Park Cinema – кинотеатр для любого зрителя», - отметил пиар-менеджер сети Рустам Фаталиев.



Посмотреть фильм «Человек-паук: вдали от дома» в формате IMAX 3D азербайджанские зрители смогут только в Park Cinema FlameTowers. Получить удовольствие от реалистичного звука можно в зале Dolby Atmos кинотеатра Park Cinema Metropark, а от четкого изображения – в зале LaseR в Park Cinema Park Bulvar. А специально для любителей загородного отдыха и дачников функционирует Park Cinema Zagulba Mall.

(Автор: Вугар Иманов)

