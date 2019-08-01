Любовь и дружба народов Азербайджана и Норвегии в фотографиях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Модель из Азербайджана Эльвин Исмаил и известный норвежский блогер Джанетта Элис приняли участие в фотопроекте "Discovering The Land of Origin" ("Milli mirasımızın mənşəyini kəşf et"/"Познай происхождение национального наследия"), сообщили Trend Life организаторы проекта.

Проект олицетворяет любовь и дружбу народов Азербайджана и Норвегии. Он подготовлен по заказу Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, по инициативе норвежской компании Can и поддержке Caspian Media Holding.

Руководитель проекта норвежский модельер, председатель компании Can Шервин Наджафпур. Фотографии для проекта подготовил норвежский фотограф Эдмонд Янг. Во время съемок проекта были использованы наряды из коллекции руководителя Центра азербайджанской национальной одежды и Дома моды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой.

Съемки прошли в Баку, Шамахы, Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике, Государственном историко-архитектурном заповеднике "Храм Атешгях" и Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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