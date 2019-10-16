А Джокер вам к лицу – флешмоб в Баку (ВИДЕО)

16 октября 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Самый популярный фильм среди зрителей кинотеатров CinemaPlus -"Джокер", ошеломляет киноманов буквально с первых кадров, сообщили Trend Life в CinemaPlus.

Учитывая большой интерес к фильму, команда CinemaPlus решила поразить зрителей своей креативной работой и провела интересный флешмоб. Тем, кто не успел посмотреть данный фильм, команда CinemaPlus.настоятельно рекомендует посетить сеанс, так как в скором времени кинолента выйдет с проката.

"Джокер" является одним из лучших фильмов 2019 года, который уже триумфально прошелся по Венецианскому кинофестивалю, заслуженно получив "Золотого льва". Букмекеры также прочат Хоакину Фениксу за эту роль премию "Оскар" в 2020 году.

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