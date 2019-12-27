Это азербайджанская пятилетка: У меня сводило скулы и болел живот от смеха! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялось открытие пятого сезона Азербайджанской Юниор Лиги КВН, сообщает Trend Life.

Юбилейный сезон обещает много сюрпризов - к играм присоединились дебютанты, а некоторые постоянные участники предстали в полностью обновленном составе. На протяжении двух дней участники порадовали смекалкой, остроумием, оригинальным юмором и находчивостью.

В первый на сцену вышли команды "160% смеха" (классическая гимназия №160), "Палата №6" (школа - лицей № 6), "Сборная 17-й школы", "На драйве" (школа №60), "Сектор 86" (школа №86),"Антонина Абрикосовна" (школа №193) и "Восьмое чудо света" (школа №8).

А во второй день – "Rüzgar" (школа - интернат санаторного типа №8), "XXI век" (общеобразовательный комплекс 21 век), "Вишневая семерка" (школа №7), "18-ый район" (школа №18), "Кавказята" (школа №245), "Ничего личного" (школы №189-190) и "Атомы" (школа №23).

Победители прошлого сезона Юниор лиги – команда "Сборная 17-ой школы" теперь играют на русском языке и полностью сменили формат своих выступлений. Заметно выросла в плане юмора команда "Антонина Абрикосовна", как всегда на высоте оказались "160% смеха". Но, пожалуй, самыми креативными по итогам первого дня стали квнщики из " Палата №6", за что и получили заслуженное первое место. На втором – "Сборная 17-й школы", на третьем – "160% смеха".

Итоги второго дня вывели в лидеры команду "Атомы". На втором месте – "Ничего личного", а на третьем – "18-ый район". Решением жюри кубок "Дебют" был вручен команде "Rüzgar".

В состав жюри вошли - директор Азербайджанской Телевизионной Лиги КВН Гусейнали Шахвердиев, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку", руководитель Бакинского клуба авторского песни и Международного фестиваля авторской песни и поэзии, заслуженный деятель искусств Джавид Имамвердиев, актриса, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" Яна Никитина, радиоведущий Эмиль Насиров, певица Марьям Шабанова, поэт, музыкант и общественный деятель Захра Бадалбейли.

"У меня сводило скулы и болел живот от смеха! Вы все очень смешные, потрясающие и невероятно харизматичные", - прокомментировала результаты игры Марьям Шабанова.

Яна Никитина призналась, что в этот раз жюри пришлось нелегко, так как все команды показали прекрасную игру: "Но лично меня больше всех удивили ребята из школы №17. Новый состав – достойная смена предыдущему, кстати, чемпионам!".

Захра Бадалбейли также не скрывала своего восторга: "Мне было очень приятно видеть, что у нас растет такое талантливое, красивое поколение КВН, которое любит эту игру также, как ее любили мы".

Итоги игры подвела директор Юниор Лиги КВН Гюльтан Лазымова. Она напомнила, что сезон является накопительным, и впереди у команд еще есть время для того, чтобы улучшить свое положение в общей таблице и даже выбиться в лидеры: "Открытие нового сезона всегда событие: новые команды, актеры, образы. Это праздник! Очередной раз убеждаешься в том, что КВН жив. Много хороших юмористических проектов у нас в стране, но КВН был и будет школой, которая открывает дорогу в большой мир развлекательного креатива, и, конечно же, зажигает новые звездочки. В этом году сезон начался с участием 14 команд. Приятным сюрпризом стало выступление команды школы - интерната санаторного типа №8, с первой же попытки ставшей обладателем кубка "Дебют". Надеемся, ребятам удастся не опустить планку, взятую на старте".

Игры Юниор Лиги КВН проходят при организации Азербайджанского Клуба веселых и находчивых и при поддержке Министерства культуры, Министерство молодежи и спорта, Фонда молодежи и Союза Студенческих молодежных организаций Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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