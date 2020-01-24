Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)

24 января 2020 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в Gənclik Mall прошел показ фильма "Плохие парни навсегда", первая часть которого вышла в прокат 25 лет назад, сообщает Trend Life.

Гостями вечера стали звезды шоу-бизнеса, актеры, известные блогеры и представители СМИ.

Актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Рустам Керимов и Арагун Джон Айомиде предстали перед гостями в образах главных героев фильма.

Артисты компании "The Five" - Epi и FTB подготовили и исполнили саундтрек специально для показа фильма. Члены брейк-данс команды "Caspian Flava Crew" Зявяр Керимов, Кямран Гулиев и Агиль Гулиев представили гостям зажигательный танец.

"Плохие парни навсегда" рассказывает о детективах Майке Лоури и Маркусе Бёрнетте, которые снова в деле. Их отстраняют от всех операций, но разве отчаянных друзей когда-нибудь что-либо останавливало? Ведь на этот раз на Майка открывает охоту некто из его прошлой жизни.

Режиссёры фильма - Адиль Эль Арби и Билал Фалла. В главных ролях - Уилл Смит, Мартин Лоуренс и Ванесса Энн Хадженс.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
  • Плохие парни в Баку – азербайджанский актер перевоплотился в Уилл Смита (ФОТО, ВИДЕО)
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