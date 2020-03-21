Самира Эфенди поблагодарила всех за поддержку

БАКУ /Trend Life/ - 20 марта компания "Общественное телевидение и радио Азербайджана" (İTV), являющаяся национальным вещателем конкурса песни "Евровидение", сообщила, что на конкурсе в 2021 году нашу страну представит певица Самира Эфенди, сообщает Trend Life.

Напомним, что Самира Эфенди должна была участвовать в конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, но мероприятие отменили из-за угрозы распространения коронавируса. На своей странице в Instagram певица прокомментировала информацию об участии в "Евровидении-2021".

"Друзья, хочу поделиться с вами радостной новостью. Я буду представлять Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2021". Выражаю всем глубокую признательность за поддержку", - написала исполнительница.

Напомним, что 18 марта организаторы конкурса сообщили об отмене "Евровидения-2020" из-за угрозы распространения коронавируса. Конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды). Самира Эфенди на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" должна была выступать во второй части первого полуфинала с песней Cleopatra.

(Автор: Джани Бабаева.)