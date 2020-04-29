Азербайджанcкие дети в соцсетях отмечают Международный день танца (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - "Оставайся дома, но не без танцев" под таким девизом в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса азербайджанcкие дети размещают в соцсетях свои видеоролики. Они не только танцуют, но и параллельно изучают английский язык. Представляем эти видео читателям Trend Life.

Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца (International Dance Day). Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца (International Dance Council, CID) ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (Jean-Georges Noverre), реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».



Главные идеи мероприятия - объединение всех направлений танца, преодоление всех политических, культурных и этнических границ, призыв к единению людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на едином лоя всех языке танца.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)