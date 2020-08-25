Земля 30 тыс. лет попала в след взрыва сверхновой. И движется через него до сих пор

Интересное 25 августа 2020 06:27 (UTC+04:00)
Земля 30 тыс. лет попала в след взрыва сверхновой. И движется через него до сих пор

"Свежие" следы радиоактивного железа-60, которые ученые нашли на морском дне, указали на то, что последние 30 тыс. лет Земля в частности и Солнечная система в целом движутся через облако газа, источником которого был взрыв сверхновой. Результаты их исследования, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Наши данные показывают, что в течение последних 30 тысяч лет на поверхность Земли постоянно падают атомы "космического" железа-60. Это говорит о том, что в той части межзвездной среды, где мы находимся, есть множество атомов этого элемента. Они находятся внутри того облака из пыли, где сейчас находится Солнечная система", – пишут исследователи.

Четыре года назад спутник ACE нашел в космосе следы нестабильного железа-60. Их же ученые находили на дне океана и в лунном грунте, который на Землю доставили корабли миссии "Аполлон". Такие атомы возникают только внутри гибнущих звезд.

Анализ этих данных показал, что примерно 2,6 и 6-8 млн лет назад поверхность Земли и других планет Солнечной системы бомбардировали космические частицы, источником которых были относительно близкие к Земле сверхновые.

Сначала ученые считали, что эти вспышки произошли на безопасном расстоянии от Земли. Однако впоследствии оказалось, что эти сверхновые уничтожили часть озонового слоя планеты и могли ускорить эволюцию предков человека.

Физики и астрономы под руководством старшего научного сотрудника Национального университета Австралии Антона Уолнера открыли в земных породах следы других сверхновых. Для этого они изучали образцы грунта, которые подняли со дна Индийского океана в окрестностях Австралии.

Исследователи отмечают, что на протяжении нескольких десятков тысяч лет на глубине примерно в четыре километра от поверхности океана эти отложения формировались непрерывно. Изучая возможные следы железа-60 в них, астрономы и физики пытались понять, переживала ли Земля вспышки сверхновых в относительно недавнее время.

Следы древних сверхновых
Ученые не нашли следов подобных вспышек. Однако они открыли другое, не менее интересное явление. Оказалось, что в грунте со дна океана действительно было железо-60. Но его концентрация была в десятки и сотни раз меньше, чем в тех отложениях, где были найдены следы двух древних сверхновых.

С другой стороны, небольшие количества атомов этого нестабильного элемента были практически во всех слоях грунта, начиная с отметки в 30 тысяч лет и заканчивая современной эпохой. Это говорит о том, что все это время Землю в частности и всю Солнечную систему в целом бомбардировали частицы от взрывов сверхновых.

Измерив количества железа-60 в разных слоях грунта, ученые не нашли существенных расхождений в его концентрации. Это говорит о том, что на протяжении всех последних 30 тысяч лет эти "космические" атомы падали на Землю с одинаковой скоростью и частотой. То есть эти частицы были не в направленном выбросе сверхновой, а в материи межзвездной среды.

Исследователи предполагают, что эти атомы есть в одном из рассеянных облаков из газа и пыли, в которое относительно недавно залетела Солнечная система, вращаясь вокруг центра Млечного Пути. По всей видимости, это облако состоит из остатков относительно недавней сверхновой, следы которой – то есть атомы железа-60 – еще не успели исчезнуть. В пользу этого говорит и то, что общая масса этого "космического" железа – около 60 грамм – полностью соответствует предсказаниям астрофизических теорий, которые описывают, как часто могут взрываться сверхновые в пределах Млечного Пути. Когда и где возникла эта сверхновая, астрономы пока не могут сказать.

С одной стороны, связанное с ней облако из пыли могла породить относительно древняя вспышка, на что указывает небольшая концентрация железа в породах со дна океана. При этом Уолнер и его коллеги не исключают того, что Земля не влетела в облако из пыли и газа, а все еще находится внутри выброса сверхновой, которая взорвалась 2,6 млн лет назад.

Точный ответ на этот вопрос, по словам геологов, можно будет получить, если найти на дне океана еще более древние отложения грунта, которые формировались несколько сотен тысяч лет. Если первая теория верна, то тогда количество железа-60 будет постепенно, по мере движения в прошлое, убывать, тогда как обратное будет говорить о том, что Землю до сих пор бомбардируют следы сверхновой, которая взорвалась на заре эволюции человека.

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