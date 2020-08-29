БАКУ /Trend Life/- Премия "Жара Music Awards" впервые пройдет в digital-формате, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. 4 сентября 2020 в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" состоится премьера киноконцерта музыкальной премии в online-формате.

В номинантах online-премии "ЖАРА Music Awards" представлены: ZIVERT, Полина Гагарина, Егор Крид, Ани Лорак, JONY, LOBODA, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, EMIN, HammAli & Navai, Валерий Меладзе, Artik & Asti, Филипп Киркоров, Лена Темникова и многие другие.

Уникальный фильм-концерт с оригинальными номерами был снят на песни победителей в разных неповторимых локациях — съемки проходили в Третьяковской галерее, Океанариуме (со сценами в огромном аквариуме с рыбами), на гольф-поле, теннисном корте, на причале во время заката, в цветочной оранжерее, кинотеатре, концертном зале, на природе и т.д.

Перед показом фильма-концерта состоится public talk c артистами.

(Автор: Джани Бабаева)