Принц Гарри и Меган Маркл будут сотрудничать с Netflix

Британский принц Гарри и его супруга американская актриса Меган Маркл заключили рассчитанное на несколько лет соглашение с сервисом потокового вещания Netflix, предусматривающее создание документальных и художественных фильмов, а также постановок и программ для детей. Об этом, как передает Trend Life, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

"Мы сосредоточимся на создании материалов, которые как информируют зрителей, так и дарят им надежду, - привела газета выдержку из заявления Гарри и Меган. - Для нас, как молодых родителей, также важно создание вдохновляющих семейных программ". По их мнению, сервис Netflix "с беспрецедентным по масштабом охватом аудитории поможет поделиться материалами, которые способны оказать влияние и побудить к действиям".

Газета The New York Times отмечает, что в данный момент нет ясности в вопросе о том, каков будет гонорар Гарри и Меган.

Этот сервис, по данным газеты, в условиях обострения конкуренции со стороны Disney+, Amazon Prime Video, Hulu и HBO Max, а также других компаний заинтересован в программах, ориентированных на членов семьи, а Гарри и Меган уже готовят мультипликационную серию, рассчитанную на женскую аудиторию. Кроме того, на прошлой неделе Netflix распространил документальный фильм Rising Phoenix о спортсменах-паралимпийцах и в одном из эпизодов этого фильма появляется принц Гарри.