Мужчина жил в квартире со 110 кошками

Испанские зоозащитники добились выселения жителя Валенсии из квартиры, в которой он проживал вместе со 110 кошками, об этом, как передает Trend Life, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

История началась три года назад, когда мужчина пристроил у себя в квартире площадью 100 квадратных метров одну нестерилизованную пару животных, которые с тех пор стали производить потомство. Изначально зоозащитники не могли даже правильно посчитать общее число живущих с испанцем животных, сбившись после 90. «Это катастрофа. Кто-то должен был помочь этому парню», — заявила работница приюта Сальвадора Тормас.

Местные благотворительные организации не смогли справиться с таким наплывом животных, поэтому зоозащитники обратились ко всем неравнодушным с просьбой приютить кошек хотя бы до тех пор, пока их не привьют и не стерилизуют.