Команда "Как по маслу" в числе сильнейших Украинской Лиги Смеха: Посвящаем успех памяти Анара Мамедханова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская команда "Как по маслу" прошла второй отборочный тур и вошла в число 18 сильнейших команд 8-го сезона Украинской Лиги Смеха (укр. Ліга Сміху), сообщил Trend Life руководитель Азербайджанской Лиги Смеха, капитан команды "Как по маслу", член Союза писателей Азербайджана Джавид Шахбазбеков.

1 августа команда станет участником гала-концерта юмористического шоу Лига Смеха 2021.

"Это настоящий адреналин, и в такой сложный год равносильно чуду! Горжусь, что являюсь капитаном такой команды, это очень большая ответственность, так как на протяжении последних трех лет "Как по маслу" – единственный юмористический коллектив, который представляет Азербайджан на международной арене. Независимо от результата, каждый сделает все на 200 процентов своих возможностей. Посвящаем наш успех памяти легендарного капитана команды КВН "Парни из Баку" Анара Мамедханова, которому 20 июля исполнилось бы 51 год…", - отметил Джавид Шахбазбеков, выразив благодарность за поддержку министерству молодёжи и спорта Азербайджана, Главному управлению культуры города Баку и Azersun Holding.

Напомним, что в 2019 году команда "Как по маслу" впервые приняла участие в Ліга Сміху, вышла во второй тур, получила Кубок за лучший номер " Ліга Сміху – 2019", а затем стала победителем Израильской Лиги Смеха. Самандар Рзаев в составе Сборной шоу-бизнеса стал обладателем Кубка Президента Украины, учрежденного Украинской Ліга Сміху. В январе 2020 года команда вышла во второй тур и приняла участие в гала-вечере. Ліга Сміху представлена в телеэфире самого рейтингового канала Украины 1+1.

(Автор: Вугар Иманов)