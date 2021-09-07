Жан-Поль Бельмондо и Робер Оссейн – история дружбы француза и азербайджанца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 31 декабря 2020 года мы потеряли всемирно известного актера и режиссера Робера Оссейна, а вчера, 6 сентября, не стало его друга – любимца миллионов Жан-Поля Бельмондо. Представляем читателям Trend Life историю настоящей мужской дружбы двух великих личностей, вписавших свои имена в мировую культуру.

Как известно, Робер Оссейн по отцу – азербайджанец, Аминулла Гусейнов, скрипач и композитор, мать - Анна Миневская, родом с Украины. Имя при рождении – Рустам Ибрагим (Абрахам). Отец поменял имя и фамилию на Андре Оссейн, когда вместе с супругой обосновались в Париже, где и родился Робер. Робер Оссейн несколько раз посещал Баку. В последний раз был здесь в 2016 году, когда был выбран членом Евразийской Академии и удостоен премии "Легенда Евразии". В качестве факелоносца принимал участие в эстафете огня первых Европейских игр 2015 в Баку. Играл на азербайджанском таре. В Париже принимал активное участие в деятельности азербайджанской диаспоры.

Дружба Робера Оссейна и Жана-Поля Бельмондо началась еще во время съемок франко-итальянской картины "Взломщики", которая была снята Арне Вернеем в 1971 году. Через десять лет их игровое противостояние в фильме Жоржа Лотнера "Профессионал" в образе комиссара Розен и майора Жосслен "Жосса" Бомон войдет в золотую коллекцию мирового кинематографа, а дружба впоследствии перерастет в творческий союз.

Несмотря на мировую известность актеров в кино, их всегда тянуло в театральную сферу. Робер Оссейн с пятнадцати лет занимался в студии при театре "Старая голубятня" в Париже, потом окончил курсы Рене Симона, выступал на различных сценах. В первые годы особую популярность имел в "театре ужасов" – "Гран-Гиньоль», где также был постановщиком ряда спектаклей. В кино дебютировал только в 27 лет – в фильме Р. Каденака "Набережная блондинок". А через год снял свой первый фильм "Негодяи отправляются в ад". Приняв участие во множестве кинопроектах (один Жоффрей де Пейрак из сериала об Анжелику чего стоит), он всегда считал себя именно человеком театра. Ставил спектакли, в 70-х возглавлял Национальный Народный театр в Реймсе, потом в Париже во Дворце спорта ставил свои эпопеи с огромными массовками: "Дантон и Робеспьер", "Человек по имени Иисус", "Собор Парижской Богоматери", "Анжелика" (по Анн и Серж Голон). За это прозвали – народный режиссер.

Творческий дебют Бельмондо состоялся именно в театре, когда в Париже в 1950 году, сыграл роль принца в спектакле "Спящая красавица". На протяжении восьми лет сыграл около 30 ролей. Дебютировал в кино в 24 года - в эпизодической роли картины "Пешком, верхом и на машине". Известность к Жан-Полю пришла через десять лет, после фильма "На последнем дыхании", вошедшем в историю мирового кинематографа. В его фильмографии около ста картин, и поэтому не будем перечислять все великолепные роли актера.

Так вот, находясь в зените кинематографической славы, Жан-Поль Бельмондо рискнул вернуться на театральную сцену после 28-летнего перерыва. Это произошло в 1987 году благодаря предложению его друга Робера Оссейна, который в те годы был режиссёром и художественным руководителем театра "Мариньи" в Париже. На сцене "Мариньи" Жан-Поль Бельмондо с успехом сыграл главную роль в пьесе Александра Дюма "Кин, гений или беспутство", а с 1990 года - в спектакле "Сирано де Бержерак". А в 1991 году Жан-Поль Бельмондо даже приобрел собственный театр "Варьете".

Французские СМИ писали: "Бельмондо всего себя отдавал раскрытию образа Кина. Он поистине играл гения, совершающего безумства. "Благословенная пьеса! - говорил актер. - Благодатная! Передо мной был зритель, который обычно не ходит в театр. Я бросил ему вызов. Для этого пришлось побороть страх и не потерять лицо. Если бы я не выиграл, то вся моя дальнейшая жизнь была бы другая". Весь 1987 год Бельмондо посвятил спектаклю "Кин", который стал событием в театральной жизни Парижа.

О роли Сирано де Бержерака актер мечтал давно: еще в лицее он полюбил романтического героя Ростана , сочетавшего качества забияки и фанфарона с остроумием, бескорыстием и любовью к Роксане. Бельмондо называл роль Сирано "самоубийственной", способной как возвысить актера, так и погубить его навсегда. Вместе с постановщиком Оссейном он несколько отошел от классической интерпретации Сирано, от того, как его играл когда-то великий Коклен, а затем Жан Маре и Жак Вебер. Да, Сирано бреттер, но он и поэт, романтик. А главное - это порядочный человек, верный друг, глубоко чувствующий человек своего времени".

Французская актриса Марина Влади (первая жена Робера Оссейна) вспоминает: "Мы часто встречались с Жан-Полем на съемках в кино и в театре. Он играл в спектаклях моего первого мужа Робера Оссейна - прежде всего, в пьесе Александра Дюма "Кин" в конце 1980-х годов. Тогда этот спектакль стал событием. Это была, несомненно, его лучшая роль в театре, которую он сыграл свыше 300 раз. Потом у того же Робера Оссейна он был блистателен в постановке "Сирано де Бержерак", которого считал своим героем. С Жан-Полем в фильме Филиппа де Брока "Картуш" снималась и моя старшая сестра Одиль Версуа. Таких прекрасных популярных звезд как Жан-Поль сегодня больше нет. Мировую славу ему, конечно, принес кинематограф. Он прославил французское кино во всем мире. При этом меня всегда в кино и в жизни поражала его простота и естественность. Жан-Поль был человеком добрым, искренним и отзывчивым, помогал людям, попавшим в беду, занимался благотворительностью. Наконец, они были чем-то похожи с Володей (ред. с 1970 по 1980 была супругой Высоцкого) - щедрые, широкие, бесшабашные и гениальные мужики. Если бы они были знакомы, то, несомненно, понравились бы друг другу".

Жан-Поль Бельмондо пережил инсульт в 2001 году, после этого долгих 7 лет не снимался. В 2008 году вышел фильм с его участием "Человек и его собака". Потрясающая по трагизму роль в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака" - образ старика Шарля, брошенного всеми, кроме собственного пса, была создана режиссером специально для знаменитого актера. Жан-Поль, несмотря на то, что тело уже плохо его слушалось - играл роль, опираясь на палку, персонаж практически не говорит в кадре, - но киноработа стала для него настоящим спасением. Более того, именно по его просьбе в фильм был приглашен Робер Оссейн, который хоть и сыграл в картине эпизодическую роль - бомжа, но во время съемок всячески поддерживал своего друга. А ведь Роберу был уже 81 год, а Жан-Полю 75 лет…Этот фильм стал последним в их кинокарьере…

(Автор: Вугар Иманов)