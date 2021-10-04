В День независимости Нигерии в Лагосе представлены азербайджанские блюда (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На проведенном в честь Дня независимости Нигерии международном фестивале International Banana Festival в городе Лагос представлены азербайджанские блюда, сообщила Trend Life руководитель общества дружбы Азербайджан-Нигерия Биллюра Байрамова-Бернард.

В международном фестивале приняли участие представители Кот-д’Ивуара, Пакистана, Франции, Индонезии, Филиппин, Руанды, Нигерии, Кении, Южной Кореи, Италии и т.д., которые представили культуру и традиции своих стран.

"Наш павильон вызвал большой интерес гостей фестиваля, которые наслаждались и восхищались азербайджанскими национальными блюдами – долмой, пловом, пахлавой и т.д. Мы также рассказывали гостям о древней культуре, истории, традициях и обычаях нашей прекрасной страны, преподнесли гостям диски с фильмом "Аршин мал алан" на различных языках мира", - сказала Trend Life Биллюра Байрамова-Бернард.

Ежегодно 1 октября в Федеративной Республике Нигерия празднуется национальный праздник - День независимости (Independence Day in Nigeria). Нигерия обрела независимость в 1960 году. Неотъемлемая часть праздничных мероприятий - военные парады, парад студентов и союзов под народную музыку и песни известных исполнителей, проведение фестивалей и ярмарок в 36 штатах и в столице страны Абудже.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)