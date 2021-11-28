Эльчин Азизов принял участие в праздновании 60-летия КВН в Москве (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Солист Большого театра России, актер легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов 20 века, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов принял участие в праздновании 60-летия КВН в Москве, сообщает Trend Life.

Телепередаче исполнилось 60 эфирных лет. Первый выпуск КВН состоялся в эпоху черно-белого телевидения 8 ноября 1961 года.

Юбилей в Crocus City Hall собрал популярные команды. В жюри вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, музыкант, политик и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссер и телеведущий Юлий Гусман, народный артист России Геннадий Хазанов и побывавшая недавно в киноэкспедиции на Международной космической станции актриса Юлия Пересильд. Среди гостей были народные артисты России, телеведущие Леонид Якубович и Ангелина Вовк, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, олимпийская чемпионка Татьяна Навка и другие.

"Играйте в КВН! Не пропустите свою молодость!" - сказал бессменный ведущий игры Александр Масляков.

На сцене выступили: команда КВН "Сок", сборная Белорусского государственного университета, "Махачкалинские бродяги", "Русская дорога", "Азия микс", сборная РУДН, команды "СТЭПиКО", "Казахи", команда интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", сборная Санкт-Петербурга, сборная "Татнефти" и "Четыре татарина". В отдельном состязании сошлись команды "Не тот КВН", в которой объединились молодежные команды, и "Тот КВН", в состав которой вошли команда КВН "Вятка", "Раисы", "Борцы", "Максимум", "Уральские пельмени" и другие.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)