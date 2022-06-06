Герои-пилоты Карабахской войны приняли участие в премьере фильма с участием Тома Круза (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, прошла премьера долгожданного фильма "Топ Ган: Мэверик", сообщает Trend Life. Американский боевик Джозефа Косински с Томом Крузом в главной роли, является продолжением фильма 1986 года "Лучший стрелок".

Почётными гостями мероприятия стали лётчики ВВС Министерства обороны Азербайджана, награждённые орденами и медалями за защиту воздушного пространства страны и успешное уничтожение вражеских сил в 44-дневной Отечественной войне. Среди героев-пилотов были майор Фаиг Оруджзаде, капитан Ряван Ашрафов, капитан Солтан Оруджов, капитан Нихат Гурбанзаде и капитан Фикрет Сафаров.

Среди медийных лиц были народный артист Фаик Агаев, заслуженная актриса Шоле Сафаралиева, заслуженный работник культуры Руфат Назар, 26-кратный чемпион мира по кикбоксингу Эдуард Мамедов, актриса из легендарной команды КВН "Парни из Баку" Яна Никитина, поэтесса Ирана Гасымова, актеры Оксана Расулова, Эльмаддин Джафаров, Ислам Мехралиев, Эльджан Расулов, телеведущий Шахрияр Абилов и другие. Ведущим мероприятия был актер Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Рустам Керимов.

Атмосферу фильма в кинотеатре передал тематический декор, который состоял из нескольких частей. Фойе кинотеатра превратилось в летную полосу, над головой плыли облака, стоял мотоцикл, который ждал своего героя. У всех гостей также была уникальная возможность почувствовать себя в роле пилотов. Для этого всего лишь нужно было подойти в виртуальную зону и одеть очки виртуальной реальности.

В главных ролях Том Круз, Дженнифер Коннелли и Эд Харри. Пит "Мэверик" Митчелл более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ: бесстрашный летчик-испытатель, он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда. Приступив к подготовке отряда выпускников Топ Ган для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу. Впереди – неопределенность, за спиной – призраки прошлого. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам, которые грозят ожить в рамках миссии, требующей исключительной самоотверженности от тех, кто будет назначен на вылет.

Фильм "Топ Ган: Мэверик" можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в ТЦ Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.