В Баку состоялась свадьба трехкратной чемпионки мира – история любви, вопреки тяготам и невзгодам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась свадьба участницы сборной Азербайджана по паратхэквондо, трехкратной чемпионки мира и четырехкратной чемпионки Европы по тхэквондо, заслуженного мастера спорта, председателя ОО "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью" Айнур Мамедовой, сообщает Trend Life.

Спортсменка связала свою судьбу с сотрудником охранного агентства, бывшим спортсменом Рашадом Агаевым.

А история эта началась еще в 2018 году на одном из мероприятий, организованных и проводимых Айнур для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Увидев искреннюю любовь, заботу и внимание Айнур к особенным детям, Рашад решил поближе узнать ее, предложив помощь в организации таких мероприятий.

"Рашад нам очень помогал, принимал самое активное участие, и я чувствовала с ним духовную связь. Высокий и сильный, добрый и милосердный от природы человек завоевал мою симпатию", - рассказывает историю любви Trend Life Айнур.

А через полгода Рашад предложил Айнур руку и сердце.

"Рашад раньше занимался классической борьбой, потом готовил детей, работал в школе, банке, а ныне - в одном охранном агентстве. Он мне позже признался, что хотел создать семью именно со спортсменкой. Мы оба спортсмены и прекрасно понимаем другу друга, с полуслова, и это было судьбой, благословленной свыше", - говорит Айнур.

12 апреля 2019 года прошла церемония бракосочетания, и все шло к свадьбе. Но планы поменялись, Айнур предстояло выступление на чемпионате Европы, где она заняла первое место. Потом началась пандемия, и не хотелось праздновать свадьбу в узком кругу. Ведь каждая девушка мечтает о свадебном платье, праздничном событии, которое будет отмечено с участием всех родных и близких. А затем предстояли соревнования для получения лицензии на Паралимпийские игры в Токио – по ее словам, для нее это было последним международным соревнованием. Она считалась главным претендентом на завоевание золотой медали в своей весовой категории. И когда уже собиралась выйти на татами в Токио, пришел результат обязательного теста – коронавирус. Представьте состояние Айнур – столько готовиться, побеждать соперников и в самый ответственный момент заболеть. Кстати, на Паралимпийских играх в Токио в 2021 году наши спортсмены установили мировые рекорды и продемонстрировали исторический результат, завоевав 14 золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Уверены, что Айнур увеличила бы "золотой урожай".

Отметим, в 2017-2019 годах Айнур занимала первое место в мировом рейтинге в своей весовой категории.

Но полоса невезения продолжилась тяжелыми травмами ног. Однако нет худа без добра… Спорт спортом, но пора налаживать личную жизнь. 25 мая состоялась свадьба!

"Всю жизнь занималась спортом, дышу этим, и буду стараться продолжать свою деятельность в этой сфере. За черной полосой пришла светлая – наконец свадьба! Это точно была судьба! Семья - это самое прекрасное в жизни человека, и я желаю каждой женщине огромного счастья, находиться рядом с близкими и любимыми людьми. Своим образом жизни я всегда мотивировала других женщин на то, что, несмотря на все тяготы и невзгоды, даже на определенные физические ограничения, можно добиваться побед в спорте и жизни в целом. Каждая женщина достойна счастья, но многое зависит от нее самой. Стремитесь к своему счастью и оно обязательно будет с вами!" - добавила Айнур.

От имени АМИ Trend поздравляем новую семью и желаем счастья и процветания!