Книга "Не жалейте заварки!" - увидеть частичку старого Баку и окунуться в атмосферу азербайджанской чайханы

БАКУ /Trend Life/ - Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" выпустила книгу Леонида Лифлянда "Не жалейте заварки!", сообщили Trend Life в Ассоциации.

Издание подготовлено к печати Центром "Sholumi" при содействии Международного благотворительного фонда СТМЭГИ.

Книга содержит разнообразную информацию о Баку, Азербайджане и Кавказском регионе в целом, в ней прослеживается процесс создания на Кавказе сырьевой базы чайной промышленности, рассматриваются различные аспекты культуры его потребления. От других публикаций такого рода книгу отличает пристальный интерес её автора – Леонида Лифлянда, известного коллекционера и исследователя в области истории чая, к особенностям истории проживающей в Азербайджане еврейской общины.

Издание богато иллюстрировано, широко использованы материалы архивов, музейных, корпоративных и частных коллекций, включая коллекцию автора. Изобразительный ряд позволит читателям заглянуть на чайную плантацию, увидеть частичку старого Баку, окунуться в гостеприимную атмосферу азербайджанской чайханы. Несомненный интерес представляют многочисленные образцы чайной продукции, упаковки и рекламы, выпущенные до 1950-го года, значительная часть которых ранее нигде не публиковалась. Книга рассчитана на широкий круг читателей и будет полезна не только специалистам, но и всем поклонникам чая.

Что касается названия "Не жалейте заварки!" - эта фраза из старого еврейского анекдота вполне отражает одну из главных особенностей сложившихся в Азербайджане традиций чаепития, где чай принято заваривать очень крепким, а любое застолье начинается с чая, и им же заканчивается.