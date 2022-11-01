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На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)

Интересное Материалы 1 ноября 2022 14:49 (UTC +04:00)
На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - У сельского жителя Хозу десять детей и он мечтает иметь свою ферму, чтобы прокормить большую семью. Однако происходит ЧП – на его отца нападает корова и старик оказывается в больнице. Операция проходит неудачно и старик, думая, что находится при смерти, посылает сына в столицу на поиски внебрачной дочери, о которой давно позабыл, чтобы попрощаться. В столице Хозу ждет масса увлекательных приключений, он даже становится телохранителем олигарха.

Таков сюжет новой комедии "Hozu Cangüdən" (Хозу - телохранитель), премьера которой прошла в киноцентре Park Cinema Flame Towers, сообщает Trend Life.

В гала-вечере приняли участие исполнители главных ролей Меджид Гусейнов и Кямиля Бабаева, творческий коллектив, актеры, певцы и блогеры. В ролях также заслуженные артисты Теймур Мамедов, Эльза Сеидджахан, Ульвия Алиева, актеры Эльсевер Джамал и другие. Режиссер-постановщик - Ильхам Яшароглу, оператор-постановщик Рашад Гараев, авторы сценария – Меджид Гусейнов, Алим Джафар и Фаиг Агамалы.

С 1 ноября комедийный фильм будет представлен во всех кинотеатрах сети кинотеатров Park Cinema - в Park Bulvar, Metro Park, Alov Qüllələri, Aygün Mall и Zagulba Mall.

На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)
На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)
На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)
На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)
На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)
На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)
На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)
На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)
На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)
На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)
На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)
На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)
На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)
На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)
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