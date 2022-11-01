На "отца" азербайджанского актера напала… корова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - У сельского жителя Хозу десять детей и он мечтает иметь свою ферму, чтобы прокормить большую семью. Однако происходит ЧП – на его отца нападает корова и старик оказывается в больнице. Операция проходит неудачно и старик, думая, что находится при смерти, посылает сына в столицу на поиски внебрачной дочери, о которой давно позабыл, чтобы попрощаться. В столице Хозу ждет масса увлекательных приключений, он даже становится телохранителем олигарха.

Таков сюжет новой комедии "Hozu Cangüdən" (Хозу - телохранитель), премьера которой прошла в киноцентре Park Cinema Flame Towers, сообщает Trend Life.

В гала-вечере приняли участие исполнители главных ролей Меджид Гусейнов и Кямиля Бабаева, творческий коллектив, актеры, певцы и блогеры. В ролях также заслуженные артисты Теймур Мамедов, Эльза Сеидджахан, Ульвия Алиева, актеры Эльсевер Джамал и другие. Режиссер-постановщик - Ильхам Яшароглу, оператор-постановщик Рашад Гараев, авторы сценария – Меджид Гусейнов, Алим Джафар и Фаиг Агамалы.

С 1 ноября комедийный фильм будет представлен во всех кинотеатрах сети кинотеатров Park Cinema - в Park Bulvar, Metro Park, Alov Qüllələri, Aygün Mall и Zagulba Mall.