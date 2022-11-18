На этой неделе в "Park Cinema" - драма, детектив, триллер и комедия

БАКУ /Trend Life/ - Представляем новые фильмы этой недели в сети кинотеатров "Park Cinema"
"Barış Akarsu Merhaba" – о трагической жизни турецкого музыканта Барыша Акарсу.
Жанр: биография, драма.
В ролях: Исмаил Эге Шасмаз, Алмила Ада, Шафак Пекдемир.
Краткая информация о фильме: фильм рассказывает о жизни турецкого рок-исполнителя Барыша Акарсу, который умер в молодом возрасте. В фильме повествуется о первых шагах Барыша Акарсу в мире музыки, его взлеты и падения, а также трагическая смерть.
"Меню" - вас ждут большие сюрпризы:
Жанр: триллер, комедия.
В ролях: Аня Тейлор Джой, Рэйф Файнс, Николас Холт.
Краткая информация о фильме: молодая пара направляется на остров, чтобы посетить ужин, устроенный известным шеф-поваром. Но они не знают, что повар по-особенному подготовился для этого вечера и гости еще не знают, что их ждёт.
"Покерфейс" - смертельная дружба:
Жанр: триллер.
В ролях: Рассел Кроу, Эльза Патаки, Лиам Хемсворт.
Краткая информация о фильме: покер - опасная игра. И часто от нее зависят человеческие жизни. На одну, казалось бы, дружескую партию Джейк собрал в своем особняке друзей детства, чтобы, наконец, воздать каждому по заслугам. Но ставки мгновенно возрастают, когда на дом эксцентричного миллиардера нападают неизвестные. Теперь на кону не только богатства, но и собственные жизни. Но кто сможет сохранить лицо в этой опасной игре?
"Ее правда" - исследование, основанное на реальных событиях:
Жанр: драма, детектив.
В ролях: Кэри Маллиган, Зои Казан, Патриция Кларксон.
Краткая информация о фильме: журналистки New York Times Меган Туи и Джоди Кантор убедили жертв сексуального насилия публично рассказать о нем. Несмотря на усилия Вайнштейна, девушкам удалось предать его многочисленные преступления огласке.
"Дыши: Начало" - знаменитая трилогия:
Жанр: триллер.
В ролях: Стивен Лэнг, Марк Сентер, Патрик Дэрроу.
Краткая информация о фильме:
Странный старик живёт в одиноком домике в лесной глуши. Однажды
к нему забредает заблудившийся любитель пеших походов и сразу же
вызывает у хозяина дома подозрения. Старик наставляет на незваного
гостя ружьё и начинает расспрашивать.
Отметим, что в настоящее время киноманы могут посмотреть фильмы, воспользовавшись выгодными возможностями, которые предоставляет сеть кинотеатров "Park Cinema". Так, каждый день действует акция со скидкой 50% для студентов и семей. Кроме того, зрители могут приобретать билеты за 3 маната каждый вторник в "Park Cinema".
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