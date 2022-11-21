Азербайджанские поклонники турецкого рок-музыканта Барыша Акарсу почтили его память (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские поклонники турецкого рок-музыканта и актера Барыша Акарсу (1979 – 2007 годы), скончавшегося в молодом возрасте, пошли на интересный шаг, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

Напомним, что с 17 ноября в сети кинотеатров Park Cinema стартовал показ одного из самых ожидаемых турецких фильмов "Baris Akarsu Merhaba" (Здравствуй, Барыш Акарсу), повествующий о жизни музыканта.

Так, в кинотеатре Park Cinema, расположенном в ТЦ Park Bulvar, двое молодых людей, чтобы почтить память турецкого музыканта, в течение часа исполняли его песни. Подобный шаг был встречен общественностью с большим интересом. Во время выступления к ним присоединилась и юная поклонница турецкого артиста.

Отметим, что Барыш Акарсу - турецкий рок-музыкант и актер, который стал знаменитым после участия в ТВ-шоу "Akademi Türkiye" (Академия Турции) в июле 2004 года. Он выпустил два студийных альбома за три года, а также снялся в телесериале "Yalancı Yarim" (Любимый обманщик). Барыш Акарсу погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 28 лет.

Билеты на фильм можно приобрести на сайте parkcinema.az