Азербайджанские актеры решили подслушать телефонные разговоры и читать чужие сообщения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema с 28 декабря начинается показ комедии "Geri Dönənlər" (Возвратившиеся), сообщает Trend Life.

Авторы сценария фильма Фариз Алиев и Аджеми Асадулла, режиссер Вюсал Гаджигадир. Роли в картине сыграли заслуженная артистка Диляра Алиева, Эльджан Расулов, Зия Ага, Огтай Мехтиев, Фархад Самими, Гюнай Ахмед, Оксана Расулова.

По сюжету, за ужином собираются семь старых друзей и начинают играть в открытую игру. Следуя условиям игры, они должны делиться с друзьями перепиской в своих мессинджерах и звонками (игроки будут подслушивать). В этот момент раскрываются все их тайны и события развиваются в непредсказуемом русле…

Отметим, что в настоящее время в сети кинотеатров Park Cinema действует скидочная кампания, ежедневно (кроме праздничных и выходных дней), до 17:00 желающие посмотреть фильм "Возвратившиеся" могут приобрести билеты со специальной скидкой.