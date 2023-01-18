Эксклюзивно в CinemaPlus пройдёт показ турецкого фильма "49" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus эксклюзивно c 19 января стартует показ турецкого военного фильма "49" производства компании "CNP Film", сообщили Trend Life в CinemaPlus.

Фильм основан на реальных событиях, рассказывающих об одном из самых напряженных периодов в новейшей истории Турции.

Режиссёр фильма - Хакан Инан, продюсер - Мехмет Джанполат, сценаристы - Илкер Арслан и Барыш Эрдоган. В главных ролях: Исмаил Гаджиоглу, Ханде Догандемир и Синан Тузджу.

Хронометраж кинокартины - 130 минут. Возрастное ограничение: 16+.

Сюжет фильма: после того, как ИГИЛ оккупировало Мосул в 2014 году, оно также организовало нападение на находившееся в городе посольство Турции. В результате 49 сотрудников, работавших там, попали в плен к террористам. Фильм повествует об операции MIT по их спасению.