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В CinemaPlus новый фильм Эмиля Гулиева "Pərdəarxası" (ВИДЕО)

Интересное Материалы 10 марта 2023 17:04 (UTC +04:00)
В CinemaPlus новый фильм Эмиля Гулиева "Pərdəarxası" (ВИДЕО)

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При финансовой поддержке сети кинотеатров CinemaPlus проходит показ драматического азербайджанского фильма Эмиля Гулиева "За кулисами" (Pərdəarxası), сообщает Trend Life.

В ролях - Хикмет Рагимов, Азер Айдемир, Арзу Абдулова.

По сюжету, Хасан, который работает менеджером по продажам в строительной компании, и его жена Севда уже давно не могут иметь детей. После осмотра врача Хасан узнает, что он бесплоден. Но опасаясь навредить своему статусу в обществе, скрывает эту информацию от жены. По настоянию матери Хасана, которая думает, что проблема в Севде, они едут лечиться к лекарю в старую деревню. Возрастное ограничение фильма - 18+.

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