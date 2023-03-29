Вниманию поклонников отечественных и турецких фильмов - Park Cinema объявляет скидочную акцию

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров Park Cinema объявляет о скидочной акции, которая стартует с первого апреля, сообщили Trend Life в Park Cinema.

Так, в течение одного месяца билеты на фильмы отечественного и турецкого производства будут по 5 манатов.

Цель данной акции - способствовать развитию отечественного кино и привить зрителям привычку смотреть фильмы в кинотеатре.

В ходе акции, которая продлится месяц, можно будет посмотреть такие отечественные фильмы как "Elçilik"(Сватовство), "Hozu Cangüdən" (Хозу - телохранитель), "Evdə qalmış" и "Xənnas" (Ханнас), а также турецкие киноленты "Prestij Meselesi" (Вопрос престижа), "Kutsal Damacana" (Священная бутыль), "İncir Reçeli 2" (Варенье из инжира 2) и другие.

Отметим, что в сеть Park Cinema входят кинотеатры, расположенные в Park Bulvar, Metro Park, Flame Towers, Aygun Mall и Zaqulba Mall.

С подробной информацией об акции можно ознакомиться на официальном сайте сети - www.parkcinema.az