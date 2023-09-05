В Bakıxanov Mall открылся кинотеатр CinemaPlus

БАКУ /Trend Life/ - Открылся новый кинотеатр CinemaPlus в Торговом Центре Bakıxanov Mall (по адресу: улица Явера Алиева, 70А), который состоит из двух залов, оснащенных 3D-технологией, соответствующей мировым стандартам, сообщили Trend Life в CinemaPlus.

Отметим, что в сеть кинотеатров CinemaPlus входит 11 кинотеатров, 52+ экранов и 5200+ посадочных мест.

CinemaPlus - это сеть кинотеатров, которая имеет цифровые проекционные системы с высоким разрешением и возможностью показа 3D-контента. Также высококачественные киноэкраны, технологии повышенной яркости и четкости изображения Enhanced 4KBarco позволяют показывать кинофильмы в наилучшем и наивысшем качестве.

Концепция Platinum Movie Suites, применяемая в сети кинотеатров CinemaPlus предлагает зрителям возможность просмотра фильма в зале с роскошными кожаными итальянскими и испанскими креслами повышенной комфортности и откидной спинкой, возможностью заказа еды и напитков прямо во время киносеанса.

Кроме этого, только в кинотеатрах CinemaPlus есть уникальные залы Skybox. Застеклённые 6 мини-залов Skybox, расположены в верхних ярусах зрительного зала, с посадочными местами от 6 до 12 человек. Зрители смогут насладиться просмотром кино на удобных кожаных креслах, оснащенных индивидуальным освещением и зарядкой для гаджетов. Вход в каждый Skybox зал отдельный (оснащен лифтом).

Для особых гостей в кинотеатре есть два VIP DIAMOND зала, оборудованные большими комфортными автоматически раскладывающими креслами со встроенными столиками и подставкой для ног. Все кресла расположены на некотором расстоянии друг от друга, что создаёт атмосферу уединённости и уюта. В последних рядах установлены комфортабельные диваны, напоминающие домашнюю обстановку.

Кроме этого, сеть кинотеатров CinemaPlus впервые в Азербайджане применила мировую систему Dolby Atmos.

Благодаря возможности размещения и перемещения звукового сопровождения в любую точку кинотеатра технология Dolby Atmos позволяет создателям фильмов вывести звук в кино на принципиально новый уровень. В результате зритель не просто наблюдает за происходящим на экране, а перемещается в центр событий.

Также, формат 4DX в Азербайджане есть только в кинотеатре СinemaPlus. Инновационная кинотеатральная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов с дополнительными спецэффектами, такими как движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.