В Баку отметили Международный день повара (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гильдия кулинаров Азербайджана и Бакинская кулинарная ассоциация провела мероприятие, посвященное Международному дню повара, сообщили Trend Life в гильдии.

В мероприятие под названием "Böyük aşpazlar yetişdirək" (Вырастим больших кулинаров) приняли участие дети, лишенные родительской опеки. На мероприятии опытные повара рассказали о правильном питании, продуктах и способах приготовления полезных блюд.

Отметим, что повара и кулинары со всего мира ежегодно 20 октября отметают свой профессиональный праздник – Международный день повара.

Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (Worldchefs).

На сегодняшний день празднование Международного дня повара приобрело масштабный характер в более чем 70 странах мира. В мероприятиях, проводимых по случаю данного праздника, участвуют работники туристических компаний, предприятий общественного питания и т.д. Проводятся конкурсы мастерства среди поваров, дегустации, встречи, мастер-классы.